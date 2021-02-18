حبس المتهمين بهتك عرض معاق بالدقهلية 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة طلخا الجزئية اليوم حبس 4 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، في فيديو هتك عرض وضرب شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل غرفة أمن محطة الصرف الصحي بقرية «ميت عنتر» ونشر الفيديو على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» بعد أن وجهت النيابة العامة اتهامات باحتجاز الشاب وتعذيبه وهتك عرضه وتصويره بدون رضاه ونشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري.

وشهدت الجلسة تواجد أمني ونقل المتهمين الأربعة من محبسهم إلي قاعة المحكمة وهم : «الشربيني ع. ح.، 38 سنة عامل بشركة الصرف الصحي بقرية ميت عنتر دائرة مركز طلخا، ومقيم قرية «شرنقاش» دائرة المركز وضبط بحوزته سلاح أبيض «مطواة» ، و «إسلام ا. ر. ، 16 سنة»، عامل بمحل قطع غيار دراجات نارية، و«أحمد م. ر.» 16 سنة مبلط، و«إبراهيم أ. إ.» 16 سنة مبلط، ويقيمون قرية «ميت عنتر» دائرة المركز.

وبسؤال المتهمين أمام المحكمة اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأن المتهم «الشربيني ع. ح» اعتدى على المجني عليه بالضرب بالأيدي وتوثيق قدميه بحبل، ثم خلع عنه بنطاله، فيما تولي « إسلام ا. ر. ، 16 سنة »، تصوير الواقعة بتليفونه المحمول، وشارك «أحمد م. ر.» في ضرب المجني عليه، فيما شارك الجميع في التنمر والسخرية من المجني عليه.

وبرر «الشربيني ع. ح» ما فعله مع المجني عليه عليه بسبب تعديه عليه بالسب والشتم حال توجهه لمحل عمله بالقرية محل إقامة المجني عليه.

وبدأت الواقعة بتداول مقطع فيديو علي «فيسبوك» ظهر فيه مجموعة من الأشخاص حال قيامهم بالتعدي بالضرب بالأيدي علي شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة وتوثيق قدميه بحبل وخلع بنطاله وتصوير أماكن حساسة بجسده.

وتوصلت مباحث مركز طلخا من خلال الفحص تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه يدعى «أ.ف.» 32 سنة من ذوي الاحتياجات الذهنية الخاصة، ومقيم قرية «ميت عنتر» دائرة مركز طلخا، باستدعاء المجني عليه حضر وبرفقته والده واتهم والد المجني عليه المتحرى عنهم بارتكاب الواقعة منذ حوالي شهر ونصف تقريبا داخل غرفة أمن محطة الصرف الصحي الكائنة بالقرية محل إقامته.