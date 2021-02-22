قادة «المحمدية الشاذلية» يبايعون زكي جمال شيخا للطريقة 

أعلن العميد أشرف وهبي، نجل شقيق الشيخ المؤسس للطريقة المحمدية الشاذلية الإمام محمد زكي إبراهيم وأحد قادة العشيرة المحمدية مبايعته للشيخ زكي جمال شيخاً للطريقة المحمدية الشاذلية والعشيرة المحمدية وذلك بعد توافق المجلس الأعلي للطرق الصوفية علي توليه مهام إمام الطريقة.

وكان العميد أشرف وهبي قد حصل على بيعة عدد من مريدي الطريقة بعد وفاة شيخها الشيخ نور محمد عصام الدين محمد زكي الدين إبراهيم، حيث اتفق كبار أبناء الطريقة علي توليه المهام إلا أنَّه خرج بعد ذلك إسم الطفل يوسف حفيد الشيخ زكي إبراهيم، لمبايعته كشيخ للطريقة، حيث تدخل المجلس الأعلى للطرق الصوفية وتم التوافق على الشيخ زكي جمال.

العشيرة المحمدية

وقال العميد أشرف وهبي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نبايع الشيخ زكي جمال شيخاً للطريقة، ونبارك له وندعو الله أن يوفقه في مهما الطريقة المحمدية والتي تعد من أهم الطرق الصوفية في مصر التي تتبع نهج أهل السنة والجماعة»، مشيراً إلى أنَّ الشيخ زكي جمال كان من المقربين للشيخ الراحل نور محمد عصام الدين محمد زكي إبراهيم، وكان من المقربين أيضاً للشيخ المؤسس محمد زكي الدين إبراهيم.

وتابع: «شيخ الطريقة الجديد يتحلي بالأدب الصوفي وعلي دراية واسعة بأحوال الطريقة وما آلت إليه الأمور خلال الفترة الماضية وندعم في لم الشم ووحدة الصف والكلمة وعودة الطيور المهاجرة للطريقة مرة أخري، وأدعو كل الفرقاء بالتوحد وراء الشيخ الجديد وإعلام مصلحة العشيرة المحمدية وإعادة تصحيح المسار».

واستكمل: «نجتمع علي كتاب الله وسنة رسوله وعلي آداب الإمام المؤسسة محمد زكي الدين إبراهيم، وعلي من أخطأ يعترف بخطائه وخير الخاطئين التوابين، وأهلا بالجميع في الطريقة المحمدية».

وحدة الصف

ونفى العميد أشرف وهبي، وجود خلاف بينه وبين الحاجة ثريا زوجة الشيخ المؤسس، مؤكّداً أنَّ «الحب والمودة تجمع آل بيت الشيخ المؤسس وأننا جميعا نسير وراء مصلحة الطريقة والعشيرة».

بدوره، أعلن إبراهيم مجدي الطبيب النفسي والقيادي بالعشيرة المحمدية مبايعته للشيخ زكي جمال شيخاً للطريقة بعد توافق أعضاء المجلس الأعلي للطرق الصوفية علي توليه مهام شيخ الطريقة، مشيراً إلى أنَّ العشيرة المحمدية تعد منارة التصوف والبحث الصوفي العلمي في الشرق الأوسط، وأن أي صراعات أو نزاعات أو مناوشات تؤثر على الصورة الذهنية للعشيرة في ذهن المحبين لها.

كان الشيخ زكي جمال شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية ورائدًا العشيرة المحمدية الجديد، وجه في تصريحات خاصة لـ«الوطن» الشكر للمجلس الأعلي للطرق الصوفية لمساعيه لإنهاء أي خلاف قائم داخل الطريقة المحمدية لعودته لريادتها من جديد، مؤكّداً أنَّ أولى المهام التي سيتمّ العمل عليها هو لم الشمل، وعودة الطريقة لسابق عهدها كما كانت في عهد المؤسس الرائد، سيعودوا مرة أخري للعهد فهناك علماء كبار ومشايخ ثقال تابعين للطريقة يدينون بالمحبة للشيخ الرائد.