إصابة 32 فلسطينيا خلال المواجهات المندلعة وسط مدينة الخليل

قال مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الخليل، محمد سامي الجعبري، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة 32 شابا خلال المواجهات المندلعة وسط مدينة الخليل.

وأوضح أن 5 منهم قد أصيبوا بالرصاص الحي، وثمة 12 إصابة بالرصاص المطاطي، و15 حالة اختناق بالغاز، وتعاملت طواقم الإنقاذ مع إصابة شاب سقط من علو، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إن الإصابات التي وصلت إلى مستشفى الخليل الحكومي تم التعامل معها وجميعها مستقرة.

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، إلى 24 شهيدا، بينهم 9 أطفال، وامرأة، وإصابة أكثر من 100 آخرين، بينهم حالات خطيرة، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالمنازل وممتلكات الفلسطينيين.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أنَّ شابا استشهد في مدينة خان يونس، ما يرفع عدد حصيلة الشهداء إلى 24 شهيدا.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منازلًا وشققا سكنية وممتلكات مدنية في مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، وأغلق الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في القطاع، ومعبر بيت حانون شمال القطاع، إضافة إلى إغلاق بحر القطاع أمام الصيادين حتى إشعار آخر.

من جانبها، دعت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، إلى التدخل لوقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية، إلى أنَّ الوزارة الصحة على تواصل مستمر مع مراكزها ومستشفياتها في القطاع لتلبية أي احتياجات قد تنجم عن هذا العدوان.