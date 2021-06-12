مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة من ميلانو تقل 100 سائح إيطالي

شهد مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم السبت، وصول أولى رحلات الطيران الوافدة من مطار «مالبينسا» بمدينة ميلانو الإيطالية، التابعة لشركة Wizz Air، وعلى متنها 100 سائح، وجرى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من وصول السائحين للمطار وحتى أماكن إقامتهم داخل الفنادق والمنتجعات السياحية.

وكان في استقبال الوفد السياحي اللواء نبيل الملاح، مدير مطار شرم الشيخ، والدكتور إسلام نبيل، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ، والمهندس ياسر جاهين، نائب مدير المطار، ومحمد شفيق، اخصائي سياحة بمكتب هيئة تنشيط السياحة، وطاقم فريق عمل العلاقات العامة بالمطار.

وقال الدكتور إسلام نبيل، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ، إنه من المقرر أن تستمر توافد هذه الرحلات بواقع رحلة أسبوعياً، وذلك حتى نهاية الشهر الجاري، ثم رحلتين خلال شهر يوليو، على أن تكون قادمة من مطار روما.

وأكد مدير مكتب تنشيط السياحة في تصريح له، اليوم السبت، أنه جرى الترحيب بالسائحين وتقديم الهدايا التذكارية لهم، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.