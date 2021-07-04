أسرة رمسيس مرزوق تتلقى العزاء اليوم بكنيسة ماري جرجس هليوبوليس

قررت أسرة الفقيد مدير التصوير رمسيس مرزوق، أن تتلقى عزاءه بكنيسة ماري جرجس هليوبوليس في مصر الجديدة، اليوم، في الساعة السادسة مساءً.

وتوفي رمسيس مرزوق، يوم الجمعة الماضي بشكل مفاجئ، وتأثر برحيله عدد كبير من نجوم الفن، وقدموا واجب العزاء في الراحل.

أزمات في حياة الراحل رمسيس مرزوق

ومر مدير التصوير الراحل بعدد من الأزمات الإنسانية في حياته بالرغم من نجاحه على المستوى العملي، حيث فقد ابنته الكاتبة أمل رمسيس، وبعدها بسنوات تحديدا في عام 2017، رحلت زوجته الناقدة والكاتبة عواطف صادق أثناء وجودهما في مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية.

ودخل الوسط الثقافي والسينمائي في حالة من الحزن، بعد إعلان خبر رحيل الفنان الكبير، ونعته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في بيان صحفي، قائلة إن الراحل أحد رواد فن التصوير السينمائي المصري، تميز برؤية فنية عبقرية برزت من خلال زوايا التصوير التي كانت مفتاح وسر نجاح الكثير من الأعمال، مؤكدة أن بصماته ستبقى علامة بارزة في تاريخ الإبداع السينمائي.

أهم أعمال رمسيس مرزوق الفنية

وقدم رمسيس مرزوق، عبر مشواره الفني الطويل، مجموعة كبيرة من الأعمال التي قارب الـ 70 عملا ما بين السينما والتلفزيون، وتعاون مع أبرز المخرجين من بينهم يوسف شاهين، رضوان الكاشف، شريف عرفة، يسري نصرالله، وسمير سيف.