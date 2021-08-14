تجديد حبس صانعة «القهوة المسمومة»: المدير كان هيفضحني فحاولت أقتله

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس عاملة نظافة بمستشفى 23 يوليو بالخانكة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الشروع في قتل مديرها، أمين العهدة، عن طريق وضع سم فئران داخل «فنجان القهوة» قدمته له؛ للتخلص منه عقب اكتشافه سرقتها مبلغ 30 ألف جنيه من خزينة المستشفى..

القهوة بها سم قاتل

وتبين خلال تحقيقات النيابة العامة، أن المجني عليه عندما اكتشف أمر السرقة، طالب الموظفة برد المبلغ وإلا سيبلغ الشرطة؛ لذا تظاهرت بالموافقة، ونجحت بتلك الخديعة في تقديم فنجان قهوة مسمومة لقتل أمين العهدة، حتى تغلق أبواب تلك الواقعة؛ لأنه الوحيد الذي يعرف حقيقة الجريمة، ووقفت تراقب ما سيحدث له.

صرخات المجني عليه

صرخات أمين العهدة بعدما تناول القهوة، كانت هيستيرية فتجمع عليها عدد من الممرضين واستدعوا طبيًا على الفور، وقدم إسعافات طبية عاجلة ساهمت في إنقاذ حياته من موت محقق، وبعد أن بدأ أمين العهدة في التماثل للشفاء، كشف عن تفاصيل كوب القهوة المسموم، وتحفظت أجهزة الأمن على بقايا الفنجان وأرسلته النيابة إلى معامل وزارة الصحة لتحليل ما بداخله من بقايا البن.

اعترافات المتهمة

وألقت أجهزة الأمن القبض على عاملة النظافة المتهمة بالشروع في قتل أمين عهدة بالقهوة المسمومة، وبمواجهتها اعترفت بتفاصيل الحادث وأنها نفذت الجريمة حتى تخفي فضيحة السرقة والفصل من العمل؛ لأنها انفقت 10 آلاف جنيه من المبلغ المسروق، ولم تتمكن من إعادته إلى أمين العهدة فأعدت خطة القتل لكنها فشلت، وقررت النيابة حبس المتهمة.