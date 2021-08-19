أستاذ فيروسات: الدولة تستهدف تطعيم 60% ضد كورونا بنهاية 2021

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات في جامعة الزقازيق، إن الدول التي تحتوي على أنواع مختلفة من لقاحات فيروس كورونا المستجد أوفر حظا في المناعة المجتمعية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن القيادة السياسية لديها نظرة خاصة في هذا الملف، حيث تستهدف تطعيم 60% من مواطنيها بنهاية 2021.

الإجراء الأكثر فاعلية ضد كورونا

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن لقاحات كورونا هي طوق النجاة في هذه الآونة، كما أنها الإجراء الوقائي الأكثر فاعلية للحماية من فيروس كورونا المستجد، وبخاصة مع ظهور تحورات دلتا التي تعتبر فائقة السرعة في الانتشار.

وتابع أستاذ الفيروسات في جامعة الزقازيق، إن الحكومة المصرية تبذل ما في وسعها من أجل إتاحة التطعيمات وتصنيعها، وبالتالي فإنه على المواطن التسجيل في موقع وزارة الصحة والسكان والالتزام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية.

وأردف أن منظمة الصحة العالمية لم تؤكد الحصول على جرعة ثالثة حتى الآن، مشيرًا إلى أن المستهدف هو شمولية العالم كله في الحصول على التطعيمات بسرعة؛ لأن الوصول إلى تطعيم 50% سيكون أمرا جيدا للغاية، كما تستهدف مصر تطعيم 60% من مواطنيها بنهاية هذا العام.

وفي وقت سابق، أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنّه سيجري تطبيق توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بتطعيم أطراف العملية التعليمية، على العاملين بالمدارس الخاصة أيضًا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات له على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت حصر من لم يحصل على اللقاحات من العاملين بالمدارس والجامعات في الفترة الراهنة.