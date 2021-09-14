خريج جامعة بريطانية يحول الفنجان لـ«بسكويت».. «خلص مشروبك وكُل الكوباية»

طالب جامعة بريطانية، تخرّج من كلية الهندسة قسم البترول، بحث كثيراً عن العمل في العديد من الشركات، لكنه لم يجد سبيلاً لإحدى هذه الشركات، لكنه لم ينتظر كثيراً، ليُفكر في إنشاء مشروعه الخاص به، ولم لا، وهو يمتلك العديد من الأفكار المتنوعة، إحدى هذه الأفكار كانت تسوية القهوة على «الرمل»، وصناعة «فنجان» القهوة من البسكويت أو المخبوزات.

من هندسة بترول الجامعة البريطانية للمشروعات الصغيرة

«محمد النوبي»، الشهير بـ«محمد الشاطر»، من محافظة الأقصر، أكد لـ«الوطن»، تنفيذه العديد من المشروعات الصغيرة خلال فترة دراسته في الجامعة البريطانية، كلية الهندسة قسم البترول، برفقة صديقه «أدهم»، وطيلة فترة الدراسة كان يُبدع في الوصول لفكرة مشروع صغير، مثل الخيم الرمضانية أو السحور في شهر رمضان الكريم، حتى تخرج من الجامعة.

بداية الحلم ..«باكية»

«محمد»، ابن الـ25 عاماً، يعشق القهوة مثل غيره من الشباب، لكن عشقه ذلك جعله يتخذ طريقاً مختلفًا عن غيره من أصحاب المشروعات، حيث فكر في إنشاء مشروع صغير لمشروبات «القهوة والنسكافية واللاتية»، من خلال «باكية» صغيرة، منذ حوالي 6 شهور، بالشراكة مع صديقه «أدهم»، وأصبحت حالياً محلاً له زبائنه من مختلف الأعمار ومن الجنسين، أمام منطقة كورنيش النيل، بالقرب من الممشى السياحي.

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قهوة على الرمل في 10 دقائق

لم تكن فكرة تصنيع القهوة عادية لدى «محمد»، لكنه يقوم بتسوية القهوة على الرمل، تلك الفكرة التي شاهدها في الصحراء الغربية أثناء تواجده هناك، ونال إعجابه مشروب القهوة الذي يتم تسويته على الرمل في حوالي 10 دقائق، تستمتع خلالها بمذاق لم تعهده من قبل، وستعتاده فيما بعد.

خلّص مشروبك وكُل الكوباية

كما أن قهوة «الشاطر» ليست مثل أي قهوة أخرى تتناولها في فنجان صغير، لدى «محمد» وضع مختلف، حيث تتناول القهوة في فنجان من البسكويت، يُمكنك التهامه عقب الانتهاء من تناول مشروبك المفضل، سواء «القهوة أو النسكافيه أو اللاتيه»، أو غيرها من أنواع القهوة، مُستمتعاً بالمنظر الخلاب لنهر النيل من حولك.