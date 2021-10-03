أسعار ومواصفات شيري أريزو 5 موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة

شهد سوق السيارات زيادة في الأسعار خلال الآونة الأخيرة؛ خاصة منذ بداية يونيو الماضي؛ سواء السيارات الأوروبية أو اليابانية أو الكورية أو الصينية.

وترجع الزيادات الكبيرة التي تحدث في سوق السيارات العالمي إلى انتشار وباء كورونا، وغلق العديد من المصانع منشآتها، بالإضافة إلى الأزمة الأخيرة التي تتعرض لها صناعة السيارات، وهي نقص الرقائق الإلكترونية المستخدمة في السيارات.

وكانت آخر السيارات التي شهدت زيادة جديدة في السوق المصري «شيري أريزو 5»، وتراوحت الزيادة من ألف إلى 3 آلاف جنيه لجميع فئاتها في السوق المصري.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، مواصفات وأسعار شيري أريزو 5 طراز 2022:

أسعار شيري أريزو 5 طراز 2022

توجد سيارة «شيري أريزو 5» في السوق المصري بأربع فئات مختلفة التجهيزات، وبلغ سعر الفئة الأولى 179,900 جنيه، والفئة الثانية 199,900 جنيه، والفئة الثالثة 213,900 جنيه، والفئة الرابعة 196,900 جنيه.

موصفات شيري أريزو 5 طراز 2022

تأتي السيارة مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، 1500 سي سي، قوة 114 حصانا، وعزم دوران 141 نيوتن/ متر.

والمحرك متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات في الفئة الأولى، أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات في باقي الفئات، وتعتمد السيارة على منظومة الجرّ الأمامي للعجلات.

كما تتسارع السيارة في وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 11.5 ثانية، وتستهلك السيارة متوسط 7 لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

أبعاد السيارة شيري أريزو 5

- تأتي السيارة بأبعاد 4572 مللي طولًا، و1825 مللي عرضًا، و1482 مللي ارتفاعًا، 2670 مللي طول قاعدة العجلات.

وترتفع السيارة عن الأرض مسافة 129 مللي، وتصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة لنحو 430 لترًا.