«التضامن»: الرئيس وجه بالتواصل الدائم مع المهمشين حتى «لعيبة الكرة»

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر لا تنسى مبدعيها، ولذلك فإن القيادة السياسية مهتمة بشكل كبير بالفنانين صغارًا وكبارًا، وبالعمالة غير المنتظمة، موضحة أن مايجرى على تلك العمالة ينطبق بدوره على الممثلين والكتاب والفنانين التشكيليين والموسيقيين.

التواصل مع المهمشين

وأضافت «القباج»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه كافة النقابات الفنية بأن يكون لديهم ممثلين لنقابة المهن التمثيلية والموسيقيين والتشكيلين من أجل التواصل الدائم مع المهمشين منهم، «حتى لاعبي الكرة لأنه مش كلهم عندهم تعاقدات كبيرة، وملف العمالة غير المنتظمة مفتوح حاليا».

اشتراك تأميني

وأوضحت أن الوزارة على تواصل دائم مع ممثلي النقابات وتتحدث معهم حتى يكون هناك اشتراك تأميني لهم أثناء خدماتهم، وكذا دعم صناديق تلك النقابات لهؤلاء الأشخاص، «صندوق الفنانين كله هيقتطع مبالغ من الأنشطة المختلفة لتعود على الممثلين المتعثرين، وكل من هيشترك في النقابة هيدفع اشتراك تأميني، علشان يكون ليه معاش».

وبالنسبة للمثلين القدامى، أكدت «القباج» أنهم سيحظون بالاهتمام الذي يليق بهم، ويجرى دراسة الملف حاليا، «صناديق النقابات بتشيل جزء من الفنان، وإحنا كتضامن بنقدم أي دعم علاجي أو صحي وحتى معاش استثنائي، واللي قيمة معاشه أقل من 2000 جنيه بنزوده».

وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بالدفع لـ4 مليون أسرة هم الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية، «فنانينا غالين عندنا، وبنشوف مين المتعثرين منهم، وفيه توجيه أننا نجتهد ونطلع مبلغ شهري لهم، ونحل مشكلة الفنانين الجدد».

وتابعت: «بندرس مع النقابة إمكانية توفير معاش كريم لأي فنان علشان نردله الجميل بعد ما أدى لمصر حياته، وإحنا بنرحب إننا نساعد مع الممثلة برنسة، وسيتم توفير معاش لهم يسد احتياجاتها الأساسية»، مضيفة: «نماذج زي نعمة تستحق الاحترام، وهنديلها مبلغ أكبر من مبلغ تكافل وكرامة، وبالنسبة للفنانين فمقدرش أتعامل مع كل الفنانين المتعثرين بالدعم المادي لأننا بنتعامل مع أشخاص أكثر فقرًا منهم».