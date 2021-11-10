منح مالية للشباب الياباني للحصول على لقاح كورونا.. تقدر بـ886 دولار

وافقت اليابان اليوم الأربعاء، على منح حوافز مالية للشباب لمن هم أقل من الـ 18 عامًا، وذلك لدعمهم ضد فيروس كورونا المستجد، وفقا لموقع «كيودو نيوز» الياباني.

منح 886 دولار لكل شاب ياباني

وفي سياق متصل، استبعدت الحكومة اليابانية الأسر ذات الدخل المرتفع من خطتها لمنح 100 ألف ين فيما يعادل 886 دولار أمريكي، لكل شاب يبلغ من العمر 18 عاما أو أقل كجزء من تحفيز الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

كما وافق رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، على وضع حد أقصى للدخل السنوي بالبلاد عند 9.6 مليون ين، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم».

وكان زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي «كوميتو»، وناتسو ياماجوتشي، في وقت سابق، طلب بمنح حوافز مالية للشباب لمن هم أقل من الـ 18 عامًا، من ضمن خطة التحفيز ضد فيروس كورونا، وجاء ذلك بعد تعهد «ياماجوتشي» خلال الانتخابات العامة الشهر الماضي.

إجراءات الحكومة اليابانية لمواجهة فيروس كورونا

وتهدف الحكومة اليابانية، إلى وضع خطة لتحفيز للمتضررين من وباء كورونا بقيمة تزيد عن 30 تريليون ين فيما يعادل 264.5 مليار دولار أمريكي، الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى تأمين التمويل من خلال ميزانية تكميلية خلال هذا العام.

صفر وفيات باليابان

وكانت السلطات اليابانية، قد أعلنت، أنّه أخر مرة سجلت فيها البلاد صفر وفيات في أغسطس 2020، لتعود وتسجل صفر وفيات مرّة أخرى يوم الإثنين الماضي، مؤكدة أنها كشفت قبل أسبوع عن 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 126 مليون نسمة، وفقا لما ذكرته شبكة قنوات «سكاي نيوز العربية».

وكشفت الإحصاءات، أن هناك ما يقرب من 100 مصاب بالفيروس في حالة حرجة داخل وحدات العناية المركزة في جميع أنحاء البلاد، كما سجلت اليابان أكثر من 1.72 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، و18309 حالة وفاة، فيما تعافى أكثر من 1.7 مليون شخص.