رحلة لدبي بـ400 جنيه فقط.. هتقضي ليلة رأس السنة في محيط برج خليفة

حالة من الجدل الواسع أثارتها إحدى شركات السياحة عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة، بعد أن أعلنت عن عرض خاص لليلة رأس السنة، بالسفر إلى مطار دبي، بقيمة تذكرة تصل إلى 400 جنيه، وتكون تلك الرحلة ذهابا وعودة، لتكون العودة في اليوم الثاني من رحلة الذهاب، الأمر الذي جعل محبي السفر والراغبين في قضاء ليلة رأس السنة بشكل مختلف وغير معتاد، بمشاهدة المدينة السياحية الأشهر «دبي» ومعالمها يبحثون عن تفاصيل رحلة دبي تلك.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها على مدار 24 ساعة، تفاصيل رحلة دبي بقيمة 400 جنيه، وفق العرض الخاص بها على موقع الشركة، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل رحلة دبي التي تبلغ قيمتها 400 جنيه

أعلنت إحدى شركات السياحة «wizzair» عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن تنظيم رحلة لدبي بقيمة 400 جنيها فقط، لتكون تلك الرحلة ليوم رأس السنة فقط، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

رحلة دبي لقضاء رأس السنة

- يشترك الراغب في رحلة دبي والتي تبلغ قيمتها 400 جنيه، بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالشركة، والتسجيل والحجز بالسفر إلى مطار دبي من مطار سوهاج ليلة رأس السنة.

- الإقلاع يكون من مطار محافظة سوهاج في الصعيد، ليكون نقطة البداية والانطلاق لمطار دبي.

- حددت الشركة قيمة 400 جنيه فقط، لرحلة الطيران ليكون الذهاب ليلة رأس السنة والعودة في اليوم التالي.

وعلى الفور وعقب انتشار ذلك العرض على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ الكثير من رواد السوشيال ميديا يتساءلون عن مدى صحة هذا الأمر، وبمجرد الدخول للموقع والاطلاع على تفاصيل الرحلة، تأكدوا من حقيقة الأمر.

ولم تذكر الشركة في عرضها ذاك تفاصيل تأشيرة دخول مطار دبي، ما يشير إلى أن عرض الرحلة تلك يقتصر فقط على سعر تذكرة الطيران ذهابا وعودة وغير شامل لسعر التأشيرة.