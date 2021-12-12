وقف عرض مسرحية «Diana The Musical» بعد ردود الفعل السلبية

قرر منتجو العرض المسرحي الاستعراضي «Diana, The Musical»، وقف عرضها، وحددوا يوم 19 ديسمبر الجاري ليكون آخر أيام العرض على مسرح لونجاكري في مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك بعد ردود الفعل السلبية حول العرض المستوحى من حياة الأميرة الراحلة ديانا، وبالرغم من توقف العرض، إلا أنه بدأ عرضه على شبكة «نتفليكس» في أكتوبر الماضي، وذلك وفقا لما أعلنه منتجو العرض في بيان مشترك.

منتجو مسرحية «Diana, The Musical»: شكرا للجماهير

وعبر منتجو العرض المسرحي عن سعادتهم بردود الفعل التي تلقوها، «نحن فخورون للغاية بالمسرحية وبالعرض على خشبة المسرح في لونجاكري، خالص شكرنا للممثلين وطاقم العمل وكل من شارك في العرض.. وللجماهير التي أبدت حبها ودعمها في كل أداء»، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

«Diana, The Musical» من بطولة النجوم جينا دي وال في دور «الأميرة ديانا»، رو هارترامبف في دور «الأمير تشارلز» وإيرين ديفي في دور «كاميلا باركر»، بالإضافة إلى بولز وجودي كاي في دور الملكة إليزابيث، تأليف جو ديبيترو، موسيقى وكلمات ديفيد بريان، إخراج كريستوفر أشلي، مع تصميم الرقصات لكيلي ديفاين والإشراف والترتيبات الموسيقية من قبل إيان إيسندراث.

ردود فعل سلبية عن العرض المسرحي «Diana, The Musical»

ولاقى العرض رود فعل ومراجعات نقدية سلبية من بينهم جيسي جرين، كبير النقاد المسرحيين في صحيفة «نيويورك تايمز»، الذي وصف العرض بـ «مبتذل واستغلالي»، قائلا: «إذا كنت تهتم بديانا كإنسان أو كرامة كمفهوم، ستجد هذه المعاملة لحياتها مهينة من الناحيتين الجمالية والأخلاقية».

بينما وصفها الناقد جريج إيفانز من موقع «ديدلاين» في مراجعته للمسرحية بأنها «ليست كارثة سيئة للغاية، إنها مجرد فوضى عادية، احتفال حسن النية بشخصية محبوبة تراجعت عن طريق منعطف سيء تلو الآخر».