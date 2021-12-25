«الدليفري» المشروع الأكثر ربحا في العالم.. كيف تنشئ تطبيقك الخاص؟

توصيل الطعام أحد أسرع أنواع المشروعات نموًا في عام 2020، على مستوى العالم، وأصبحت تطبيقات التوصيل إلى حد ما أداة لا غنى عنها في حياة المستهلكين لطلب احتياجاتهم بطريقة آمنة وبعيدة اجتماعيًا ومريحة، وأدى التغيير الجذري في الطريقة التي يتمتع بها المستهلكون، خاصة بالمطاعم والوجبات الجاهزة إلى زيادة تفاعل المستخدمين مع تطبيقات توصيل الطعام.

5.5 مليار دولار إيرادات 4 تطبيقات لتوصيل الطعام

حققت أكبر أربع شركات لتوصيل الطعام في الولايات المتحدة «DoorDash, Grubhub, Uber, Eats Postmates» ما يقرب من 5.5 مليار دولار عائدات مجتمعة من أبريل إلى سبتمبر 2020 وذلك وفقًا لموقع وفقاً لموقع Business of Apps.

خطوات إنشاء مشروع لتوصيل الطلبات

وتستعرض «الوطن» خطوات إنشاء مشروع لتوصيل الطلبات التي تتمثل في الآتي:

- يجب على راغب اقتناء التطبيق التخطيط الجيد ودراسة الفكرة وتحديد الهدف من الفكرة، وأهم المتطلبات بالإضافة إلى دراسة الجمهور المستهدف.

- التصميم والبرمجة للتطبيق بشكل سهل للمستخدم وبرمجة التطبيق بأحدث التقنيات الآمنة للعميل.

- اختبار التطبيق بعد إنشائه.

- رفع ونشر التطبيق على المنصات الإلكترونية المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

- تسويق التطبيق في أكثر الأماكن، وخاصة على فئة الشباب والجامعات.

- تحديد نوع تطبيق التوصيل المناسب لفكرة مشروع.

- تحديد مستخدمين النظام حسب نموذج العمل.

- يجب معرفة المميزات الرئيسية التي يحتاجها تطبيق التوصيل قبل عملية الإنشاء.

وهو ما أكده الدكتور محمد صبري أستاذ بجامعة القاهرة والخبير الاقتصادي، على جميع الراغبين في أنشاء مشاريع وضع استراتيجية وخطة ممنهجة عليه اتباع الخطوات التي تم ذكرها.

مستقبل تطبيقات توصيل الطعام والشراب

يذكر أن الوباء فيروس كورونا أدى إلى عمليات إغلاق وساعد إلى تطور في كيفية استهلاكنا للمنتجات وشراء الطعام، تتناسب الحاجة إلى خدمات آمنة يسهل الوصول إليها تمامًا مع النماذج الحالية التي توفرها تطبيقات توصيل الطعام، وتقدم تطبيقات توصيل الطعام الأكثر نجاحًا لعملائها موقعًا إلكترونيًا يمكن استخدامه بجانب تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم، لضمان تجربة مستخدم مثالية، ويمكن للمستخدمين تسجيل الدخول من خلال الويب أو من خلال التطبيق، مما يمكنهم من استخدام بالطريقة التي تناسبهم.