المطربة أمينة: «وشي زي ما هو وعملت عملية فيلر من سنتين»

قالت المطربة أمينة، إنها لم تجرِ أي عملية تجميل طيلة حياتها، ولكن كل ما خضعت له هو عملية تجميل في أسنانها، «لسه وشي زي ماهو، وأنا عملت فيلر قبل كده وقعدت سنتين ونص بدور على دكتوره تسيحهولي».

أمينة: «أنا مبحبش كده.. وفين وفين لما بروح للحلاق»

وأضافت أمينة خلال استضافتها ببرنامج «حبر سري» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أنها لا تحب عمليات التجميل أو الخضوع لها، كما أنها تخاف كثيرا من الحقن، «أنا مبحبش كده، وفين وفين لما بروح للحلاق».

أمينة: «مكنتش أعرف أني هتعرض لمقلب من رامز جلال.. فوجئت»

وأوضحت أنها وخلال مقلبها مع الفنان رامز جلال لم تكن تعرف أنها ستتعرض للمقلب، «أقسم بالله ماكنت أعرف، وبعدين كنت واخدة راحتي أوي وعملوا عليا كوميكس كتير، وفيه كذا حاجة ضحكتني جدا».

وأكدت أنها تحب أكلة «الكوارع» وليست «السوشي»، موضحة: «حصلي موقف كنت في لندن ودخلت محل كل اللي فيه مصريين، وقست بدلة كاملة وكانوا عرفني واتصوروا معايا، وكنت رايحة عند أخويا زيارة».

وواصلت: «بعد ما قست لقيتها حلوة أوي ولما سألتهم بكام قالولي 2800 جنيه استرليني، واتكسفت جدا ودفعت وبعد كده عيطت، ولو أجانب محدش عارفني ومكنتش هشتري، لكن طلعوا مصريين»