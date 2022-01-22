تفاصيل سقوط عصابة نشل هواتف المرضى بالدقهلية: «بيسرقوا جنب مديرية الأمن»

حول مسجلون خطر شارع بنك مصر المجاور لمديرية أمن الدقهلية، وفي الشوارع التجارية المحيطة به، مسرحا لأكبر نشاط في السرقة في المنطقة حيث تخصص المتهمان بصحبة صديقهما الثالث في سرقة الهواتف المحمولة من المترددين على العيادات الطبية التي تنتشر بكثافة في الشارع المزدحم.

ووفقًا لتحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، تعددت أمام مباحث الدقهلية بلاغات سرقة الهواتف المحمولة، بنطاق قسم أول المنصورة، وكشفت التحريات أن وراء تلك السرقات 3 عاطلين هم: «س.أ» 33 عاما، و«ح.ج» 27 عاما، وكلاهما مسجل خطر، و«هـ.ى» 30 عاما، عاطل.

خطة السرقة

وبينت التحريات أن المتهمين ينتشرون في الشارع، حيث يتجول الأول والثاني بينما يراقبهم الثالث بدراجة نارية ويدعون مساعدة المرضى على الصعود للأطباء في العيادات ثم يغافلونهم ويستولون على هواتفهم المحمولة ثم يهربون بالموتوسيكل الذي يستقله الثالث.

كمين للقبض على المتهمين

وتوجه فريق من مباحث قسم أول المنصورة، وأعد كمين للمتهمين وضبطوا في أثناء سرقة هاتف محمول من أمين شرطة بالمباحث ادعى أنه مريض، ويحتاج إلى مساعدته في الحركة للصعود إلى العيادة، وتبين أن المتهمين نجحوا في سرقة 33 هاتف محمول.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، قيام 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الدقهلية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب النشل والمغافلة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول المنصورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

حبس المتهمين

وضبط المتهمون واعترفوا بارتكاب 33 واقعة بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم، وضبطا وبحوزتهما المسروقات، واتخذت الإجراءات القانونية، وأحيل المتهمون للنيابة التي تولت التحقيق وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة القضية.