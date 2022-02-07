«باي باي ثانوية» لمحمد رمضان تتخطى الـ100 ألف مشاهدة بعد ساعة من عرضها

طرح الفنان محمد رمضان منذ قليل، كليب أغنيته الجديدة «باي باي ثانوية»، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير بمجرد طرحها.

محمد رمضان يطرح «باي باي ثانوية»

وتخطت أغنية باي باي ثانوية لمحمد رمضان، حاجز الـ 100 ألف مشاهدة بعد ساعة من طرحها، وتعاون فيها رمضان مع المؤلف إسلام شندي.

وروج رمضان للأغنية من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، شارك جمهوره بجزء من الفيديو كليب، وعلق عليه: «يا رب تعجبكم باي باي ثانوية الساعة 4 بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية على يوتيوب وحصريا على ديزر الثقة في الله نجاح».

كلمات أغنية باي باي ثانوية

وتقول كلمات الأغنية:

كنت فاكرها سيجارة عادية

لكن طلعت سيجارة محشية

ولاد الحرام عملوها تاني فيا

وأنا عندي بكره امتحان ثانوية

عملوها فيا ضحكوا عليا

ودماغي فجأة لفيت بيا

كان نفسي أنجح في الثانوية

امي هتجبلي عربية

لو جيبت 80%

بسيجارة منهم قضوا عليا

خربوها ولاد المؤذية

أنا شايف أفلام هزلية

حواليا شلة حرامية

أنا حواليا شلة حرامية

عيال مش ميه ميه

انا حواليا شله حرامية

ولاد مؤذية

أنا حواليا شله حرامية

باي باي ثانوية

أنا حواليا شلة حرامية

مفيش عربية

محمد رمضان يخوض السباق الرمضاني 2022 بمسلسل المشوار

يذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك في السباق الرمضاني المقبل لعام 2022 بمسلسل المشوار، بجانب دينا الشربيني وعمرو عبد الجليل وشريف سلامة وبيومي فؤاد وحنان يوسف وأحمد سعيد عبد الغني، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.