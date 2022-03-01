نشوى جاد تكشف عن هوية بصرية جديدة لمنصة «WATCH IT»: تطوير بخبرات مصرية

كشفت نشوى جاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«WATCH IT» تغيير الهوية الخاصة بالمنصة وذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة لأكبر منصة رقمية بالوطن العربي.

نشوى جاد: وصلنا لمستوى عالمي في «WATCH IT»

وقالت نشوى جاد، إنَّه جرى الاستعانة بالخبرات المصرية بشأن التطوير والتغيير دون أي تواجد للكوادر الأجنبية، مؤكدة: «وصلنا لمستوى عالمي في الشكل الجديد، بما يميزنا بشكل خاص».

وأوضحت أنَّه جرى إضافة بصمة صوتية للمنصة ليميزها عن غيرها من المنصات الرقمية، وذلك بجانب تغيير الشعار الخاص بـ«WATCH IT»، بما يتماشى مع فكرة الرقمنة أو المحتوى الرقمي.

3 علامات جديدة تميز الشعار الجديد لـ«WATCH IT»

وفسّرت رئيس مجلس الإدارة معنى الشعار الجديد، قائلة إنه يحتوى على 3 علامات، وهم: «زر التشغيل، وزر التوقف، وزر وقفة قليلة» أي أنَّ المشاهد لديه إمكانية المشاهد في أي وقت حسب رغبته، فضلًا عن وجود إنتاجات جديدة للمنصة، ومن المقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

ولفتت إلى إتاحة الفرص للمشاهد، بمشاهدة جميع حلقات المسلسل الواحد، مرة واحدة وليس انتظار طرح الحلقة بشكل يومي أو أسبوعي، قائلة: «سنطرح المسلسل الجديد بجميع حلقاته دفعة واحدة».

طرح مسلسلي «تحقيق» و«ريفو» على «WATCH IT»

وأشارت إلى طرح مسلسل «تحقيق» خلال الفترة القليلة المقبلة بطولة أحمد مالك وهدى المفتي وطارق عبدالعزيز وتارا عماد وخالد أنور وغيرهم من النجوم الشباب، كما سيُعرض مسلسل جديد بعنوان «ريفو» في فصل الصيف، إذ سيضم عدد كبير من النجوم، موضحة أنَّ أحداث تدور في إطار درامي حول النوستالجيا وأغاني فترة التسعينيات.

وقالت إنَّه من المُقرر طرح برنامج جديد نهاية شهر مارس الجاري يحمل اسم «شيف بالبيت»، مؤكّدة أنَّ هذا العمل مختلف تماماً عن برامج الطهي بما يتماشى مع فكرة المحتوى الرقمي.