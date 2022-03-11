تعرف على كواليس فرح حفيدة عبد الرحمن أبوزهرة: توليفة موسيقية خاصة

كشف الدكتور أحمد أبوزهرة، المستشار الفني لمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونجل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، عن كواليس فيديو زفاف ابنة أخته المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى إعجابًا من الكثيرين.

عملنا توليفة تخص عائلة أبو زهرة

وأضاف أحمد أبوزهرة خلال حواره في برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر فضائية «cbc»، اليوم الجمعة: «مريم بنتي هي وأختها جت مخصوص لحضور الزفاف من أجل العزف به.. ودا كان طلب من بنت عمتهم.. وعلمنا توليفة تخص عيلة أبوزهرة».

وتألقت العازفة الصغيرة مريم أبوزهره، حفيدة عبد الرحمن أبوزهرة، بعزف مقطوعة، خلال البرنامج ولاقت إعجاب منى الشاذلي والجمهور الذي يحضر الحلقة.

في سياق منفصل، قال الدكتور أحمد أبوزهرة، المستشار الفني لمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه جرى بناء قاعة الموسيقى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتصميمها لتعكس الصوت بشكل طبيعي جدًا ودون أي تدخل من أي أجهزة وليصل للجمهور من الصف الأول إلى الأخير.

تفاصيل قاعة الموسيقى بالعاصمة الإدارية

وأفاد بأن قاعة الموسيقي في العاصمة الإدارية هي تقريبًا أول قاعة موسيقية يتم بناؤها في مصر، مخصصة لتقديم الحفلات الأوركسترالية والموسيقى التي تعتمد فقط على الصوت الطبيعي البحت دون تدخل، أي أجهزة كهربائية أو «ميكروفونات».

وأشار إلى أن تلك القاعة تضم تقريبًا 1200 كرسي، وتصميمها ليس صعبًا، ولكن الصوت يصل جيدًا لأي شخص موجود بها، ما يعكس عبقرية التصميم الذي يوجد بها من ناحية الصوتيات والخشب المستخدم، لافتًا إلى أنها لا تقارن بأي قاعة أخرى.