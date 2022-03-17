رئيس «محلية النواب»: مصر بها معارضة موضوعية وليس حنجورية

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المعارضة الموضوعية هي التي تسعي لتحقيق المصلحة العليا للوطن، وليس الحنجورية التي تعارض من أجل المعارضة دون أن تقدم حلولا.

وأضاف «السجيني»، خلال فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، أثناء انعقاد ندوة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية، وذلك بمشاركة وزير الزراعة السيد القصير، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية.

التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

وذكر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا يوجد في مصر الآن حكومة حنجورية، وهناك تنسيق بين كل القوى السياسية لتحقيق مصلحة المواطن، وأشاد «السجيني» بالتنسيق بين الحكومة والأحزاب، قائلا «هناك جدية حقيقية في التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن».

ممارسة سياسية مستقرة

فيما أكد النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تميز الموضوعات التي يناقشها المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، مشيرا إلى أن هذه المشهد يؤسس لممارسة سياسية مستقرة وثقافة الحوار.

مشاركة النائبات في مجلسي النواب والشيوخ

وتقدم «عزمي» بالشكر إلى حزب مستقبل وطن على تنظيم المنتدى البرلماني، موجها التحية للمرأة المصرية التي هي بمثابة عماد الأسرة، باعتبار أن مشاركة النائبات في المجلس كانت مميزة في مجلسي النواب والشيوخ.

كما وجه التحية للقوات المسلحة والشرطة، وكذلك للشهداء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الوطن، داعيا الحضور إلى وقوف دقيقة حداد من أجل الشهداء.