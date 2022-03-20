تفاصيل طقس آخر يوم في الشتاء: أمطار ورياح والبرودة لسة مكملة

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن آخر يوم في فصل الشتاء غدا، ويبدأ بعد ذلك فصل الربيع تحديدا في 21 مارس، ولكن بالرغم من ذلك الأجواء الشتوي مستمرة على مدار هذا الأسبوع.

انخفاض الحرارة

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن درجات الحرارة شهدت ارتفاعا طفيفا، أمس السبت، وزيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، لكن بداية من اليوم تشهد درجات الحرارة انخفاض على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

طقس الثلاثاء

وأشارت إلى أن الطقس سيكون مائل للبرودة خلال فترات النهار، لكن الطقس خلال فترات الليل سيظل شديد البرودة على كل أنحاء الجمهورية، منوهة أن انخفاض الحرارة سيكون ملحوظ بداية من الثلاثاء المقبل حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 17 و16 درجة مئوية.

سرعة الرياح

ولفتت أن بعض الأيام تشهد سرعات للرياح، حيث تصل ما بين 30 لـ 50 كيلومتر في الساعة، ما يزيد من إحساس انخفاض الحرارة وبرودة الطقس من درجتين لثلاث درجات من القيم المسجلة، «هنرجع تاني نقول أجواء شديدة البرودة، وممكن توصل لقارصة البرودة مثل الأسبوع الماضي».

سقوط الأمطار

وأفادت بأن هناك فرص لسقوط أمطار ما بين خفيفة لمتوسطة اليوم تتأثر بها السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، وكلما كان التقدم للداخل كانت فرص سقوط الأمطار أقل، وبالتالي سقوطها على القاهرة وشمال الصعيد ستكون خفيفة، علما بأن الأمطار بشكل عام غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.