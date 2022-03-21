إنقاذ طالبة حاولت إنهاء حياتها غرقا في النيل وإصابة سيدة بحروق بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج، حادثين مختلفين، حيث حاولت طالبة إنهاء حياتها غرقا في نهر النيل، وتمكنت قوات وحدة الإنقاذ النهري من انتشالها، وتم نقلها إلى المستشفى المركزي، أما الحادث الثاني فتمثل في نشوب حريق بشقة في عقار كائن بميدان الثقافة، ما أدى إلى إصابة ربة منزل بحروق من الدرجة الثالثة، وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج العام.

طالبة تحاول إنهاء حياتها

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباس، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد إنقاذ طالبة قبل انتحارها.

وبالفحص تبين قيام «أشرقت ع ا ف»، 18 سنة، وتقيم دائرة مركز طما، وتمكنت قوات وحدة الإنقاذ النهري من انتشالها، وأدلت بكلمات غير مفهومة، وأفادت والدتها «خديجة ع م ا»، 52، مُدرسة، وتقيم بذات الناحية، بمضمون تقدم.

إصابة ربة منزل بحروق

وفي سياق آخر، شهدت دائرة قسم ثان سوهاج نشوب حريق بشقة بعقار كائن بميدان الثقافة دائرة قسم ثان سوهاج، ما أدى إلى إصابة ربة منزل بحروق من الدرجة الثالثة، وتم نقلها إلى مستشفي سوهاج العام.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث تقطنها «سهير ف ع»، 82 سنة، ربة منزل، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

وأسفر الحادث عن إصابة المذكورة بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة، وتم نقلها لمستشفي سوهاج العام.

وأفاد زوج حفيدتها «شادي هـ ن»، 34 سنة، طبيب، ويقيم دائرة القسم بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى تسرب غاز طبيعي من السخان مع وجود مصدر حراري، ونفى الشبهة الجنائية.