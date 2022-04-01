إصابة 11 شخصا في حادثين متفرقين ببني سويف.. ننشر أسماءهم

أصيب 11 شخصًا في حادثي سير بطرق بني سويف، اليوم الجمعة، وجاء الأول إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق «الزعفرانة - بني سويف»، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص، والثاني إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد نفق أبو صالح بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف - الزعفرانة

في الحادث الأول أصيب 6 أشخاص، بينهم 3 أشقاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق «الزعفرانة - بني سويف» بالطريق الصحراوي الشرقي وتم نقلهم إلى المستشفى، وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين وهم: خالد راشد الفيومي 32 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالضلوع، وخالد عبد العزيز عبد العاطي 22 سنة مصاباً باشتباه كسر بالضلوع، ورمضان سلام محمود 40 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، وأشقاءه «أحمد» 21 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، و«حنفي» 33 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، وصيام رمضان سلام 18 سنة، مصاباً بجروح وكدمات.

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف الشرقي

وفي الحادث الثاني أصيب 5 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ملاكي بعد نفق أبو صالح بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد نفق أبو صالح بدائره المحافظة ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة.

وتبين أن المصابين وهم: حاتم خميس محمد 40 سنة، ويوسف عاطف صلاح 19 سنة مصابين باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد دسوقي مصطفى 43 سنة، مصاباً بنزيف بالأنف، وطارق أحمد أحمد 57 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومصاب آخر مجهول الهوية، مصاباً بغيبوبة.