توريد 12 طن قمح للمطاحن بجنوب سيناء في أول أيام استلام المحصول

شهد اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، حصاد القمح بأحد المزارع النموذجية في مدينة الطور على مساحة 15 فدانا مزروعة بأنواع مميزة من القمح.

وقال اللواء أيمن الشريف في تصريحات لـ«الوطن»، إن التجربة أثبتت نجاح زراعة أصناف عدة في أراضي جنوب سيناء، مؤكدا أن القيادة السياسية وجهت بتشجيع المزارعين في جنوب سيناء على الزراعة وتوفير الحبوب بنصف الثمن للمواطنين، وأحيانا يجري توزيعها بالمجان عليهم لتشجيعهم على الزراعة.

مناطق تجميع القمح

وأكد السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، أنه جرى التنسيق مع مديرية التموين لتحديد مناطق لوجستية لتجميع القمح من المزارعين في مدينة رأس سدر، والمنطقة الثانية في مطحن الطارق بالطور، مشيرا إلى أنه صدر قرار بمنع نقل القمح من داخل المحافظة إلى أي مكان آخر.

وأضاف أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام 560 فدانا، معظمها في الطور ورأس سدر، مشيرا إلى للدولة قامت بزيادة سعر الطن هذا العام بسبب الأحداث التي تشهدها دول العالم، وبخاصة أزمة روسيا وأوكرانيا.

820 جنيها سعر طن القمح

وقال إبراهيم الحارون، وكيل مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، إن هذا العام هو عام خير بعد القرارات التي اتخذتها الوزارة بشأن محصول القمح الاستراتيجي الذي يعتبر أمن قومي، مشيدا بجهود الدولة لرفع سعر الطن 100 جنيه ليصل إجمالي سعر الطن 820 جنيها بدلا من 720 جنيها، وبالتالي المزارع يتشجع لتوريد القمح إلى الحكومة أفضل من القطاع الخاص.

وأضاف «الحارون» أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعطى حزمة من الامتيازات للمزارعين الذين وصل جودة القمح لديهم إلى 23.5، حيث يصل سعر الأردب 150 كيلو جرام إلى 865 جنيها.

توريد 12 طن قمح

وأكد وكيل مديرية التموين بجنوب سيناء، أنه جرى توريد اليوم 12 طن قمح إلى مطحن الطارق بطور سيناء في اليوم الأول، متوقعا أن تصل نسبة الإنتاج في جنوب سيناء هذا العام إلى 100 طن، وهي أعلى من العام الماضي.

وقال إن هناك امتيازات أخرى ستُمنح لمن يقوم بتوريد الإنتاج كاملا إلى الدولة، مثل الحصول على تقاوي عالية الإنتاجية وأسمدة وتسهيلات من البنك الزراعي.