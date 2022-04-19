كيفية الحصول على ترخيص بساقية ري أراضي زراعية.. المستندات والخطوات والرسوم

تقدم وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في قطاع الري، العديد من الخدمات للمزارعين للتيسير عليهم فيما يتعلق بري الأراضي الزراعية، ومن بين تلك الخدمات ما يتعلق بالترخيص بساقية أو تابوت أو آلة ري تدار بالماشية مع إنشاء فتحة ري لها للحصول على حصة من المياه .

ووفقا لوزارة الموارد المائية والري، يتم تقديم طلب لمدير عام الري يذكر في الطلب الغرض منه وهو الحصول على ترخيص إنشاء ساقية أو تابوت أو آلة ري مع إرفاق عدد من المستندات من بينها صورة بطاقة الرقم القومي ويتم تسليمها للموظف المختص بإدارة الري التابع لها.

المستندات المطلوبة للترخيص بإنشاء ساقية على أرض زراعية

يتم تقديم خريطة مساحية بمقياس رسم من 1 إلى 2500 مبينا عليها موقع الآلة والزمام المطلوب ريه والحوض والناحية، موقعة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية وصورتين طبق الأصل من الخريطة المذكورة.

يتم أيضا تقديم مستندات الملكية أو عقد ملكية أو كشف رسمي معتمد من الجمعية التعاونية الزراعية تتضمن الملكية أو نصيب المالك في الآلة دون أدنى مسؤولية على إدارة الري المختصة بصحة مستندات الملكية أو مشرف الجمعية التعاونية الزراعية فيما لو اتضح إنها غير صحيحة ولا يعتبر قول الإدارة لهذه المستندات دليلا أو اعترافا بصحتها.

الرسوم المطلوبة للترخيص بساقية

أما فيما يتعلق بالرسوم المطلوبة للترخيص بساقية، فتتم برسم قيمته عشرة جنيهات تورد لخزينة الإدارة أو بحوالة بريدية وتأمين دائم في حدود 20% من قيمة الأعمال المطلوبة على ذمة تنفيذ الاشتراطات الواردة بالتراخيص، مع استيفاء الدمغة للصقها على اشتراطات الترخيص.

التوقيت الزمني للحصول على رخصة ساقية

عقب تقديم المستندات يتم إصدار القرار المناسب من المهندس مدير عام إدارة الري المختصة خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات والرسوم المذكورة.