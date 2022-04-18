أول تعليق من وزير التعليم على امتحانات أولى ثانوي التدريبية.. استبعاد اللجان غير المجهزة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس غير المجهزة تكنولوجيا (مثل معظم المدارس الخاصة) لن تستخدم كمقار امتحان في الامتحانات النهائية للصفين الأول والثاني الثانوي.

وزير التعليم رداً على أولياء الأمور: لا داعي للقلق من الامتحانات

وقال وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور، في جروب تعليمنا الجديد، إنه لا داعي لأي قلق من امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

جاء ذلك رداً على شكاوى بعض أولياء الأمور، عن حدوث بعض المشاكل في الاختبارات التدريبية اليوم الاثنين للصف الأول الثانوي في مادة الفلسفة، وأن بعض الطلاب لم يتمكنوا من إرسال الإجابة بعد الانتهاء الامتحان.