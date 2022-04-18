«شاكر»: نفّذنا إجراءات هيكلية وتشريعية فى قطاع الطاقة

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولى تُعزّز توجّهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وذلك خلال استقباله اليوم، وفداً من البنك الدولى لبدء مرحلة جديدة من التعاون مع البنك الذى يُعد أحد أكبر شركاء التنمية الدولية مع مصر فى قطاع الطاقة المتجدّدة.

وقدّم فريق البنك الدولى عرضاً تقديمياً حول موضوعات الشراكة المستقبلية بين البنك وقطاع الكهرباء والطاقة المتجدّدة التى تشمل الربط مع اليونان وزيادة قدرة الربط مع الأردن والهيدروجين الأخضر.

وقال «شاكر» إن مصر بدأت منذ 2014 فى تنفيذ خطط واضحة وقوية للإصلاح الاقتصادى والهيكلى فى الكثير من القطاعات لمواجهة التحديات التى تحول دون تحقيق التنمية، لا سيما فى قطاع الطاقة، مضيفاً أن الدولة نفّذت إجراءات إصلاح هيكلى وتشريعى قوية فى قطاع الطاقة، من أهمها إصدار تعريفة التغذية وسن القوانين التى تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة بفاعلية فى قطاع الكهرباء من خلال مشروعات الطاقة المتجدّدة، وبيع الطاقة المنتجة لشبكات النقل والتوزيع بأسعار تنافسية.

وأكد توجّه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر، معرباً عن أمله فى أن تستمر الشراكة مع البنك الدولى وجميع شركاء التنمية فى دفع جهود الدولة فى مجال الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر والربط الكهربائى.