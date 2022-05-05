القبض على منتج مسلسل كلمة سر.. هارب من 30 قضية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، القبض على أحد المنتجين المساهمين في إنتاج أعمال فنية معروفة مثل مسلسل كلمة سر، وذلك بعد تهربه من عدد من الأحكام والقضايا التي بلغ عددها 30 قضية؛ أبرزها السرقة، وشيكات دون رصيد، وتبديد، ومخالفات مبانٍ.

بلاغ بوجود منتج هارب من 30 قضية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطار من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود معلومات عن تواجد منتج هارب من عدد من الأحكام والقضايا التي بلغ عددها 30 قضية، ويواجه في معظم هذه القضايا تهم سرقة، وشيكات دون رصيد، وتبديد، ومخالفات مبانٍ، بدائرة القسم.

اعتراف المنتج بالتهم المنسوبة إليه

وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتنقلة تم ضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده اعترف بصحتها، وأنه يواجه تهم تحرير شيكات دون رصيد، ونصب، وسرقة، وتبديد، ومخالفات مبانٍ.