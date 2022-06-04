ربة منزل تتناول حبة الغلة السامة بالشرقية.. زوجها رفض منحها «موبايل»

أصيبت ربة منزل بحالة إعياء شديدة، إثر تناولها حبة الغلال السامة بعزبة اللبان دائرة مركز أبوكبير في محافظة الشرقية، بسبب رفض زوجها ووالدها اقتنائها هاتف محمول.

إصابة ربة منزل بحالة إعياء بسبب تناولها حبة الغلال السامة

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة أبوكبير، يفيد باستقبال مستشفى أبو كبير المركزي «دينا ن ح»، ربة منزل، مصابة بحالة إعياء شديدة إثر تناولها حبة الغلال السامة.

وانتقل ضباط المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وبسؤال أسرتها أفادوا أنهم فوجئوا بتناولها حبة الغلال السامة، وذلك لرغبتها في اقتناء هاتف محمول ورفض الزوج ووالدها طلبها.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 3399 لسنة 2022 إداري مركز أبوكبير، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مصرع شاب تناول حبة الغلال السامة

وفي السياق نفسه، لقي شاب مصرعه إثر تناوله قرص الغلة بقرية النصيري، بدائرة مركز أبوكبير بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة أبوكبير، يفيد باستقبال مستشفى ابو كبير المركزي «مصطفي م»، 38 عاما، حاصل على دبلوم فني، ومقيم قرية النصيري دائرة المركز جثة هامدة، إثر تناولة حبة الغلة السامة.

وعلى الفور، انتقل ضباط المركز، وبسؤال شقيقتة أقرت بأن شقيقها يعاني من حالة نفسية سيئة، وله بطاقة تردد رقم 3426 لمستشفى الصحة النفسية بالعزازي، ويعيش بمفرده.

وأشارت إلى أن الجيران أبلغوها بالعثور على شقيقها مصابا وفي حالة إعياء شديدة، وأنهم نقلوه إلى مستشفى أبو كبير المركزي لمحاولة إسعافه، إلا انه توفى. وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات للتصريح بالدفن.