افتتاح فعاليات اللقاء المفتوح للعلماء مع الشباب بالوادي الجديد اليوم

تستقبل محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، وزيري الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في حضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والشيخ خالد الجندي، في أولى فعاليات اللقاء المفتوح للعلماء والمثقفين مع الشباب بالوادي الجديد.

جاء ذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة الأوقاف والشباب والرياضة ومحافظة الوادي الجديد، ويتضمن برنامج الزيارة عقد وزير الأوقاف اجتماعًا مع قيادات الدعوة وأئمة الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد بالمجمع الإسلامي الكبير بمدينة الخارجة.

مبادرة «حج مبرور»

وأعلنت وزارة الأوقاف، في بيان صحفي لها، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سيطلق مبادرة «حج مبرور»، إسهامًا من الوزارة في توعية الحجاج بكل أحكام ومناسك الحج، وبيان عظمة الإسلام ويسره وسماحته في أداء هذه الشعيرة.

21 إماما وواعظة يرافقون بعثة الحج

وأكدت الوزارة، أن المبادرة ستطبع 20 ألف نسخة من كتاب «التيسير في الحج»، الصادر عن وزارة الأوقاف لتوزيعه على حجاج جمهورية مصر العربية لهذا العام، كهدية من وزارة الأوقاف، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، إضافة إلى عقد سلسلة من الدروس والندوات للحجاج قبل سفرهم بالمحافظات وفي المطارات، فضلا عن سفر 21 إمامًا وواعظة لمرافقة بعثات حج وزارات الداخلية والسياحة والتضامن للإجابة على تساؤلات الحجاج أثناء فترة أداء المناسك.

وتابعت الوزارة، بأنه سيتم عقد مسابقة «معلومة وسؤال»، والتي تتضمن 20 معلومة عن الحج وما يتصل به، وعن الأضحية والأيام العشر وخطبة حجة الوداع بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.