حصول شبكات مياه الحي العاشر على شهادة الإدارة الفنية

أشاد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتأهيل المحطات والروافع والشبكات للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة وضمان استمرار تقديم أفضل خدمة للمواطن مؤكدا على أهمية المتابعة اليومية لجميع الشبكات والمحطات على مستوى الجمهورية وتطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم.

تأهيل جميع فروع الشبكات ومحطات المياه

وقال المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى في تصريحات صحفية إن الشركة مستمرة في تأهيل جميع فروع الشبكات ومحطات المياه للحصول على شهادة الإدارة الفنية TSM حرصا على توحيد الإجراءات النموذجية للعمل داخل هذه المواقع بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطنين ولتحسين الأداء وتقديم خدمات متميزة.

تطبيق نظم حديثة في التشغيل والادارة

أوضح أن شبكات مياه الحي العاشر ورافع زهراء مدينة نصر ورافع الجيش ورافع 5 اجتازت جميع المراجعات النهائية للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية بعد تطبيقها أحدث النظم في توفير الوقود والمتابعة الإلكترونية وتطبيق نظم حديثة في التشغيل والإدارة الفنية وابتكار الحلول الجديدة في إدارة منظومة المياه بالمناطق التي تخدمها الشبكة.

تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد

وأشار إلى أن شبكات مياه الحى العاشر تخدم مناطق «الحى العاشر - زهراء مدينة نصر - الحي السويسري - المنطقة التاسعة - مدينة الأمل الهجانة سابقا»، وتقوم بتنفيذ أعمال الصيانة بخطوط وشبكات المياه المغذية لهذه المناطق وتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات اللازمة لتطوير شبكات المياه بهذه المناطق.

وجدير بالذكر أن شبكات مياه الحي العاشر من أكبر فروع الشبكات التابعة لشركة مياه الشرب بالقاهرة ويبلغ أطوال شبكات المواسير التي تخدمها 398 كم وتخدم ما يقرب من 600 ألف نسمة مشترك ومقامة على مساحة تبلغ 46 كم مربع.