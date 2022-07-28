مصدر يكشف حقيقة عودة أغنية للي لمحمد منير على «يوتيوب»: «لسة محذوفة»

تداول قطاع كبير من مُستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ يُفيد بعودة للي، للفنان محمد منير، وذلك بعد أيامٍ من حذفها من موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، على خلفية اتهامات بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

مصدر: أغنية للي لم تعود حتى الآن

ومن جهته، نفى مصدر من صُنّاع أغنية للي، لـ«الوطن»، ما تردد على مدار الساعات الماضية، بشأن عودة الفيديو كليب الخاص بالأغنية، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، حيث إنها لازالت مُحذوفًة كما هي، ولم تعد حتى الآن.

وقال المصدر، ‘نّ إدارة موقع «يوتيوب» لازالت تحظر الفيديو كليب، بناءً على الشكوى المُقدمة من محمود المنسي، صاحب «ولد الهلالية»، لافتًا إلى أنّ النسخة الصوتية من الأغنية موجودة، ولم تٌحذف من الأساس من القناة الخاصة بالفنان محمد منير، إذ أنّ وقع «لغط» بين جمهور الأغنية.

محمود المنسي: رفضت تقديم شكوى في محمد منير

وكان محمود المنسي، قد كشف في وقتٍ سابق، أسباب عدم حذف النسخة الصوتية من الأغنية، رغم حظر الفيديو كليب، قائلًا: «إحنا مقدمناش شكوى عليها أدبًا واحترامًا وحبًا للكينج اللي اتعودنا إنه صوت الحرية والحق والحب، وعشنا معاه شبابيك وشجر الليمون وحواديت وتاريخ فني أكبر من إنه يتكتب في سطور، والأغنية تتقفل بالنسبة لي ده مش انتصار، ده مش أكتر من توثيق للحدث، وجزء من تقدير المفروض يرجع لصحابه».

يذكر أنّ موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حذف أغنية «ولد الهلالية» لـ محمود المنسي، أمس الأربعاء، بعد شكوى من شركة «الوادي للإنتاج الموسيقي»، بعد انتهاك حقوق الملكية الفكرية.