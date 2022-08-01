استمرار الموجة الحارة على سوهاج.. درجة الحرارة تتخطى الـ41

تسجل محافظة سوهاج اليوم طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل الحرارة ليلا في استمرار لموجه حارة على المحافظة حيث تتخطى نهارا درجات حرارة الأربعين درجة مئوية.

درجة الحرارة على سوهاج

حيث تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على محافظة سوهاج 41 درجة مئوية و26 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى في طقس معتدل الحرارة ليلا وبالساعات الأولى من الصباح الباكر.

ارتفاع درجة الرطوبة وتوقع نشوب رياح

هذا ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية تستمر درجات الرطوبة بالارتفاع أيضا مما يزيد من الإحساس من ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من ثلاث درجات مئوية خاصة بالظل، هذا مع توقع نشوب رياح محملة بالأتربة على مناطق متفرقة بمحافظة سوهاج، خاصة بالظهير الصحراوي للمحافظة.

طقس القاهرة الكبرى

هذا وتسود أجواء شديدة الحرارة اليوم على معظم الأنحاء وحارة على السواحل الشمالية حيث تسجل القاهرة الكبرى اليوم 36 درجة مئوية لدرجة الحرارة الكبرى و24 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى، وتسجل درجة الحرارة على الوجه البحري 29 درجة مئوية لدرجة الحرارة الكبرى، ويسود على جنوب الصعيد 35 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى بينما تسجل، السواحل الشمالية 30 درجة مئوية، لدرجة الحرارة العظمى.

نشاط رياح على البحر المتوسط

وتنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يعمل على رفع الأمواج من متر ونصف حتى مترين ونصف وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية وخاصة على السواحل الغربية.