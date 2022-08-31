مجازاة إمام مسجد بالخصم 10 أيام من راتبه.. أهان عامل خدمات

عاقبت المحكمة التأديبية العليا لمستوى الإدارة العليا، إمام وخطيب مسجد بالإسماعيلية، بالخصم 10 أيام من راتبه، لما نسب إليه من التعدي بالقول على عامل خدمات، قائلًا له «أنت هنا زي الكرسي»، وفتحه لدورة مياه المسجد أثناء جائحة كورونا العام قبل الماضي.

المحكمة برأت 6 آخرين

فيما براءت المحكمة 6 من العاملين بالمسجد ومديرية أوقاف الإسماعيلية، من تهمة فتح دورة مياه المسجد ودار للمناسبات في ظل انتشار جائحة كورونا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 53 لسنة 64 ق.

النيابة تفند الاتهامات

ونسبت النيابة الإدارية للمُحال الأول، تعدي بالقول على عامل خدمات بمسجد الدوحة، بقوله «أنت هنا زي الكرسي»، وفتحه دار المناسبات ودورة المياه بمسجد الدوحة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء لمكافحة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وبالمخالفة للقانون والتعليمات.

ونُسب للثاني والثالث والرابع، فتحهم دار المناسبات ودورة المياه بمسجد الدوحة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء لمكافحة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وبالمخالفة للقانون والتعليمات.

ونُسب للخامس والسادس والسابع، أنهم أهملوا الإشراف على أعمال المخالفين من الأول حتى الرابع، مما أدى إلى ترديهم في المخالفات الموضحة سلفًا.