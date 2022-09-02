تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. معاهد متاحة في الإسكندرية تبدأ من 50%
كتب:
كيرلس مجدى
10:27 م | الجمعة 02 سبتمبر 2022
تنسيق الكليات المرحلة الثالثة 2022- أرشيفية
يعد تنسيق الكليات المرحلة الثالثة 2022، الفرصة الأخيرة للطلاب الذين يرغبون في استكمال تعليمهم بالمرحلة الجامعية إلا أن المجموع قد يعيقهم عن الالتحاق بالكليات وبالتحديد طلاب الإسكندرية الذين لم يجدوا فرصة في المرحلة الثالثة من كليات جامعة الإسكندرية، نظراً لاقتصارها على 5 كليات فقط، تتراوح ما بين التربية الرياضية والفنية بالإضافة إلى كلية الحقوق بنظام الانتساب الموجه، لذا فتبقى المعاهد هي الأمل الأخير لأصحاب المجاميع الضعيفة.
موعد التقديم في تنسيق الكليات المرحلة الثالثة 2022
وبحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي، فإن هناك قرابة 23 معهد حكومي وخاص في الإسكندرية متاحين مع فتح تنسيق الكليات المرحلة الثالثة 2022، وهي المرحلة المتاحة للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من غدًا السبت وحتى يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب أي 50%، حيث أن عددًا من تلك المعاهد تبدأ في القبول من 50% للطلاب.
معاهد في الإسكندرية متاحة في المرحلة الثالثة 2022
ووفقًا لما أعلنته الوزارة عن الأماكن الشاغرة بالمعاهد الحكومية والخاصة في الإسكندرية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة، تبين وجود أماكن في 26 معهدًا خلال تلك المرحلة الثالثة من تنسيق الكليات، وهي الآتي:
- العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية
- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية
- عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية
- العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير
- الفني التجارى بالإسكندرية
- العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية
- العالي للدراسات الادبية كنج مريوط
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب
- معهد عالي خدمة اجتماعية في الإسكندرية بمصروفات
- الفني للفنادق الإسكندرية
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية رياضة
- معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط
- العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية
- ك.ت. فني صناعى إسكندرية
- العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير
- العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث
- السياحة والفنادق تعليم تبادلى إسكندرية
- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة
- العالي ترميم الآثار بأبي قير
- المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية طالبات
- معهد ش مطاعم فني سياحة إسكندرية
- العالي للدراسات الأدبية كنج مريوط
- معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة.