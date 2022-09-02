تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. معاهد متاحة في الإسكندرية تبدأ من 50% 

يعد تنسيق الكليات المرحلة الثالثة 2022، الفرصة الأخيرة للطلاب الذين يرغبون في استكمال تعليمهم بالمرحلة الجامعية إلا أن المجموع قد يعيقهم عن الالتحاق بالكليات وبالتحديد طلاب الإسكندرية الذين لم يجدوا فرصة في المرحلة الثالثة من كليات جامعة الإسكندرية، نظراً لاقتصارها على 5 كليات فقط، تتراوح ما بين التربية الرياضية والفنية بالإضافة إلى كلية الحقوق بنظام الانتساب الموجه، لذا فتبقى المعاهد هي الأمل الأخير لأصحاب المجاميع الضعيفة.

موعد التقديم في تنسيق الكليات المرحلة الثالثة 2022

وبحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي، فإن هناك قرابة 23 معهد حكومي وخاص في الإسكندرية متاحين مع فتح تنسيق الكليات المرحلة الثالثة 2022، وهي المرحلة المتاحة للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من غدًا السبت وحتى يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب أي 50%، حيث أن عددًا من تلك المعاهد تبدأ في القبول من 50% للطلاب.

معاهد في الإسكندرية متاحة في المرحلة الثالثة 2022

ووفقًا لما أعلنته الوزارة عن الأماكن الشاغرة بالمعاهد الحكومية والخاصة في الإسكندرية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة، تبين وجود أماكن في 26 معهدًا خلال تلك المرحلة الثالثة من تنسيق الكليات، وهي الآتي: