سعر الذهب اليوم في مصر 2022.. جرام 21 يسجل 1108 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب على المستوى العالمي في بداية الأسبوع الجاري، إذ سجل سعر أوقية الذهب نحو 1710 دولارات بنسبة تراجع 0.09%، مما أثر على أسعار الذهب في مصر بالتبعية.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الذهب اليوم في مصر 2022 نستعرض أسعار مختلف الأعيرة في محلات الصاغة وأسواق المال كما يلي:

سعر الذهب اليوم في مصر 2022

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سعر 1266 جنيها للشراء و 1259 جنيها للبيع في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وفي محلات الصاغة جاء سعر جرام الذهب عيار 21 بـ 1108 جنيهات للشراء و1102 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بـ 950 جنيها للشراء و 945 جنيها للبيع، سجل سعر الجنيه الذهب 8864 جنيها للشراء و8816 جنيها للبيع في محلات الصاغة.

سعر الذهب في سوق المال

وفي سوق المال سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 1062 جنيها، كما جاء سعر جرام الذهب عيار 21 بـ 929.50 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 18 سعر 796.71 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب 7.436 جنيه.

وجدير بالذكر أن أسعار الذهب انخفضت بنسبة 3.6% منذ بداية العام الحالي، ويرجع ذلك إلى تشديد السياسة النقدية، وارتفاع الدولار الأمريكي، وأيضا العائدات الحقيقية الأمريكية.

نصائح للحفاظ على لون الذهب

وأوضحت مؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وأسواق الذهب المحلية والعالمية في تقرير لها، أن الحرارة والمواد الكيميائية الموجودة في العطور والصابون قد تؤثر بشكل سلبي على لون الذهب، لذا من الأفضل خلع الذهب قبل الأعمال المنزلية أو النزول لحمامات السباحة بسبب الكلور المتواجد بها.