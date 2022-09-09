سر اتهام تاجر سيارات بطعن عاطل وإلقائه بالطريق بأكتوبر.. تحريض وابتزاز

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات العثور على عاطل مصاب بجرح طعني ملقى بإحدى الطرق في مدينة 6 أكتوبر، واتهامه لتاجر سيارات بإصابته وإلقائه بمكان العثور عليه، وتوصلت التحريات إلى أن المصاب وسائق توك توك اختلقا الواقعة بتحريض من مدير شركة وزوجته، لابتزاز تاجر سيارات حاصل على أحكام قضائية لصالحه ضد المتهمين، وتم ضبطهم، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورد بلاغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر، بوجـود شخص مصاب وملقى على الأرض بإحدى الطرق، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، بعد إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين أن مقدم البلاغ سائق توك توك، والمصاب «عاطل».

اتهام تاجر سيارات بالاعتداء على عاطل

بسؤال السائق ذكر أنه أثناء سيره بالتوك توك شاهد سيارة ملاكي بداخلها بعض الأشخاص قاموا بإلقاء شخص في الطريق وفروا هاربين، وتبين أن المصاب به جرح طعني وآخر بالرقبة، وتم نقله إلى المستشفى، وبسؤاله اتهم تاجر سيارات بالاعتداء عليه وإلقائه بمكان العثور عليه، بتكثيف التحريات تبين أن الاتهام ملفق وكيدي، وأن المصاب وسائق التوك توك اختلقا الواقعة، بتحريض من مدير شركة وزوجته، لابتزاز تاجر السيارات، بسبب حصوله على أحكام لصالحه ضد المتهمين، نتيجة خلافات بينهم.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

قانوني: الجناة افتعلوا واقعة كاذبة بغرض ابتزاز الضحية

يقول أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني إن مجموعة من الاتهامات تطال البناء الذين افتعلوا واقعة كاذبة بغرض ابتزاز الضحية الذي تمثل العقوبة في جريمة البلاغ الكاذب والابتزاز فالأولى عقوبتها حسب ما جاء في نص المادة 303 عقوبات والتي تنص على: «يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة وجريمه الابتزاز معاقب عليها طبقا لنص الماده 327 عقوبات أن كل من هدد غيره كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن المشدد، وهذا جزاء لاجرام هؤلاء الجداد الذين شغلوا الأجهزة الأمنية ببلاغ وهمي وحاولوا الاعتداء على حقوق الضحية وابتزازه».