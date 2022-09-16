أرخص مصيف في السويس.. شمسية و4 كراسي بـ60 جنيها فقط

رغم امتلاك محافظة السويس حوالي 160 كيلومترا من الشواطئ على المياه، إلا أن أهالي المحافظة لم يكن لهم شاطئًا خاصًا بهم، وبعد تولي اللواء عبد المجيد صقر محافظة السويس، المسؤولية، قرر تحقيق هذا الحلم للأهالي.

التكلفة 20 جنيها فقط

وقرر «صقر» تخفيض تكلفة الدخول إلى شاطئ السوايسة لتكون 5 جنيهات، بدلا من 15 جنيها، ويمكن الحصول على 4 كراسي وشمسية بـ60 جنيها فقط، وبالتالي تكون تكلفة الدخول والجلوس على البحر للفرد الواحد حوالي 20 جنيها فقط (5 جنيهات للدخول، و15 جنيها نصيبه من الشمسية والكراسي)، وهذا يعتبر أقل سعر مصيف فى السويس، فضلاً عن توافر مختلف الخدمات وإقامة الحفلات شبه اليومية، وفقا لما أوضحه عماد بدر مدير شواطئ السويس، في تصريحات لـ«الوطن».

المواصلات 4 جنيهات في المتوسط

أشرف شعلاوي أحد المترددين على الشاطئ، قال إن الفرد يصل للشاطئ فى أقل من 15 دقيقة «لو جاي من آخر السويس، مثل مدينة المستقبل، أو فيصل، ولو معاه سيارة خاصة أو تاكسي مش أكتر من 10 دقئق».

وأشار «شعلاوي» إلى أنه يأتى إلى الشاطئ مع عدد من ذوي الهمم، والشاطئ يتمتع بالخدمات المختلفة، ويعد من إنجازات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس في الانتهاء من تجهيزه وافتتاحه العام الماضي.