إصابة سائق سيارة ربع نقل لاصطدامه بعمود إنارة أمام سوق الجملة بسوهاج

أصيب سائق سيارة ربع نقل، بكدمات بالصدر عقب إصطدم بعمود إنارة حيث اختلت عجلة القيادة بيده، أثناء خروجه من سوق الجملة بمدينة سوهاج الجديدة، حيث كان ينقل الخضروات إلى السوق تمهيدا لبيعها للتجار، ولكنه لم يعد سالما إلى منزله عقب نقل الخضروات حيث تم نقله لمستفى سوهاج العام لإسعافه وتحرر محضر بالواقعة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ من قسم شرطة سوهاج الجديدة بوجود حادث تصادم ومصاب أمام سوق الجملة دائرة القسم.

الانتقال لموقع الحادث

تم الانتقال لموقع الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة المدعو « أنور ب ع ا» سن 34 عاما سائق، ويقيم دائرة مركز سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بعمود إنارة علي جانب الطريق نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة بكدمات بالصدر وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وتم نقله لمستشفى سوهاج العام وبسؤاله أفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية.