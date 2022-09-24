توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. حار نهارا على القاهرة ونشاط للرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة في الفترة ما بين غدٍ الأحد وحتى الثلاثاء 27 من سبتمبر، وذلك في بيان صدر عنها اليوم.

حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة

ويتوقع الخبراء أن يكون حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، يسودها أجواء حارة رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلة الحرارة رطبة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكر بيان الهيئة أن البلاد تشهد نشاطا للرياح ليلا تحديدًا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

كما أن ظهور السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء.

درجات الحرارة المتوقعة

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة على كل المناطق وفق توقع خبراء الأرصاد كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 25 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 26 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 27 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.