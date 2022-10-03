القبض على 23 تاجر سلاح وتنفيذ 699 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن حملة أمنية موسعة بأسيوط لضبط العناصر الإجرامية مُتجرى وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية تم خلالها القبض على 23 تاجر سلاح فى 3 مراكز بالمحافظة

ووجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرتي مركز شرطة الفتح، وقسم شرطة أسيوط الجديدة بأسيوط، أسفرت جهودها عن ضبط 26 قطعة سلاح ناري بحوزة 23 متهمًا.

6 قضايا مخدرات

ضبط 6 قضايا «إتجار وتعاطي» في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من مخدري «الحشيش والهيروين» مع 6 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية، كما تمّ تنفيذ 699 حكمًا قضائيا، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.