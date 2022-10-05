رئيس حي الضواحي ببورسعيد: طورنا أكثر من 119 عقارا بالمنطقة

قالت المهندسة هالة أبوالعز، رئيس حي الضواحي ببورسعيد، إن الحي يعد رابع المناطق التي شهدتها عمليات التطوير على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أن المحافظة أطلقت مبادرة بالتعاون مع مؤسسة «مشكاة نور» لتطوير أكثر من 119 عقارًا بالمنطقة، كما جرى تطوير شبكة الصرف الصحي على مستوى الحي.

أبوالعز: المحافظة تقوم بإنجاز أعمال الرصف والإنارة

وأضافت «أبوالعز»، خلال تقرير خارجي لبرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه لإنجاز ذلك المشروع وقعت المحافظة بروتوكول مع مؤسسة «مشكاة نور» يقضي بأن تقوم المحافظة بإنجاز أعمال الرصف والإنارة وشبكة الصرف الصحي بوصلاتها المنزلية.

وتابعت رئيس الضواحي: «البنود الي كانت على المؤسسة أنها تعمل تطوير للعمارات كلها داخليا وخارجيا، وتظبط الدهانات بتاعه العمارات والتشطيبات والأعمال الخاصة بالأسطح، وكل ده عملته المحافظة من بنى تحتيه في المنطقة».

مؤسسة مشكاة نور: المحافظة أنجزت أعمال الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية

من جانبها، أوضحت نور الهدي الجمال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور، أن المحافظة قامت بإنجاز أعمال الصرف الصحي كافة ورفع كفاءة البنية التحتية وإنجاز الكثير من الوصلات ما بين غرف التفتيش، حيث كان العامل الأساسي للمحافظ أن لا يرهق المواطن في حي الضواحي بالأعمال البنائية والإنشائية.

وتابعت: «المحافظة نجح يعمل اتفاق مع المنحة الأوروبية والهيئة القومية لمنح اعتمادات مالية والقيام بعمل الشبكة على حساب تلك الهيئات وليس على المواطنين».