تبطين 269 ترعة بتكلفة 2 مليار و490 مليون جنيه بالبحيرة

تابعت مديرية الري بالبحيرة تبطين 269 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة 2 مليار و490 مليون جنيه وتم الانتهاء من تبطين 56 ترعة بطول 218.3 كم بتكلفة 690 مليون جنيه، وجار تأهيل 213 ترعة بطول 815 كم بتكلفة مليار و800 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 57%، حيث وضعت المحافظة خطة عاجلة للحفاظ على مياه نهر النيل واستثمار المياه بشكل أمثل لكونها محافظة زراعية من الدرجة الأولى.

تبطين الترع بالتزامن مع مؤتمر المناخ

يأتي ذلك بالتزامن مع مؤتمر تغير المناخ «COP27»، المقرر انعقاده بشرم الشيخ نوفمبر المقبل والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.

ويعتبر مشروع تبطين الترع والمصارف من المشروعات القومية الحضارية التي يتم تنفيذها على أرض البحيرة، ويستهدف تطوير منظومة الري وتقليل الفاقد من المياه وضمان وصولها إلى المناطق المحرومة.

الانتهاء من مشاكل نقص المياه

ويسعى المشروع إلى تحقيق العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع.

ويساعد مشروع تبطين الترع حصول كل المزارعين على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع وتحقيق المردود البيئي والجمالي والتأثير الإيجابي على الصحة العامة.