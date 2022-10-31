تداول 14 ألف طن بضائع و876 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و876 شاحنة، و63 سيارة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 11 سفينة، فيما وصل وسافر 1360 راكبا.

حركة تداول البضائع

وأضافت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان، أن حركة الواردات بلغت 4000 طن بضائع، و465 شاحنة، و 35 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، و411 شاحنة، و28 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين «دليلة» و«الحرية 2»، وغادرت السفينة «بوسيدون إكسبريس»، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة «عمان»، وغادرت السفينتان «دليلة» و«الحرية 2»، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين «بريدج» و«سينا».

تصدير 33 ألف طن فوسفات

يذكر أن موانئ البحر الأحمر شهدت أمس الأحد تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، وتصدير 33 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى إندونسيا، وذلك على متن السفينة «بوسيدون إكسبريس».