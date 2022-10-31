انطلاق فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك «العقبة 7»

انطلقت فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك «العقبة -7»، الذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والأردنية بجمهورية مصر العربية، وتستمر فعالياته حتى التاسع من شهر نوفمبر المقبل بميادين التدريب القتالي بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات البحر الأحمر.

ويشارك في التدريب عناصر من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الخاصة المصرية والأردنية، حيث تضمّنت المرحلة الأولى من التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية وتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الجانبين، وتنظيم اصطفاف للقوات المشاركة لتحقيق الدمج والتعارف بين القوات، أعقبها تنظيم معرض للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب.

ويعتبر التدريب «العقبة -7» من أهم التدريبات التي تنفذها القوات المسلحة المصرية والأردنية، والذي يهدف لتأكيد قدرة وجاهزية العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والتنفيذ في التوقيتات المحددة تحت مختلف الظروف.

ويأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين.