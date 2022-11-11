سيارات أوتوماتيك ومكيفة مستعملة بـ75 ألف جنيه.. اعرف أنواعها

قال عبدالله على عضو رابطة تجار السيارات، إن الأسعار في الأسواق شهدت استقرارًا خلال الفترة الماضية، وارتفعت نسبة البيع والشراء.

وتابع عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات لـ«الوطن»، إن راغبي شراء السيارات يبحثون عن سيارات أسعارها تبدأ من 75 ألف جنيه، وبها تكييف وناقل حركة أوتوماتيك.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات القديمة، وهي كالتالي:

أسعار السيارات المستعملة اليوم

تويوتا كورولا 1997

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي : 75,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه.

كيا شوما 1999

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 86,000 جنيه

كيا شوما 2001

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 69,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه.

سوق السيارات المستعملة اليوم

شيفروليه افيو 2005

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه

أقل سعر السيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 85,000 جنيه

كيا ريو 2005

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي :76,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه.

كاري Q22 2015

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي :76,000 جنيه.

أقل سعر السيارة في السوق المحلي : 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي : 81,000 جنيه.

دايو لانوس 1996

متوسط في السوق المحلي: 77,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 90,000 جنيه.

دايو نوبيرا 1 1997

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 77,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي :69,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه.

دايو لانوس 1997

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 77,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 86,000 جنيه.