سيارات أوتوماتيك ومكيفة مستعملة بـ75 ألف جنيه.. اعرف أنواعها
كتب:
أحمد عبد اللطيف
02:54 ص | الجمعة 11 نوفمبر 2022
سوق السيارات المستعملة
قال عبدالله على عضو رابطة تجار السيارات، إن الأسعار في الأسواق شهدت استقرارًا خلال الفترة الماضية، وارتفعت نسبة البيع والشراء.
وتابع عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات لـ«الوطن»، إن راغبي شراء السيارات يبحثون عن سيارات أسعارها تبدأ من 75 ألف جنيه، وبها تكييف وناقل حركة أوتوماتيك.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات القديمة، وهي كالتالي:
أسعار السيارات المستعملة اليوم
تويوتا كورولا 1997
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي : 75,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه.
كيا شوما 1999
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 86,000 جنيه
كيا شوما 2001
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 69,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه.
سوق السيارات المستعملة اليوم
شيفروليه افيو 2005
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه
أقل سعر السيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 85,000 جنيه
كيا ريو 2005
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي :76,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه.
كاري Q22 2015
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي :76,000 جنيه.
أقل سعر السيارة في السوق المحلي : 71,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي : 81,000 جنيه.
دايو لانوس 1996
متوسط في السوق المحلي: 77,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 90,000 جنيه.
دايو نوبيرا 1 1997
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 77,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي :69,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه.
دايو لانوس 1997
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 77,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 86,000 جنيه.