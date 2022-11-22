تنويه خاص لفيلم «ضحية» بمسابقة أسبوع النقاد الدولية بمهرجان القاهرة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ44، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن حصول فيلم «ضحية Victim» المشارك ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولية، على تنويه خاص من لجنة تحكيم المسابقة.

فيلم «ضحية Victim» عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخرج ميشال بلاسكو، وإنتاج سلوفاكيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، ومدته 92 دقيقة.

قصة الفيلم تدور حول تعرض ابن المهاجرة الأوكرانية إيرينا للهجوم، وتقف كل المدينة إلى جانبها، وتستنكر تصرفات جيرانها الذين يزعم ارتكابهم للجريمة، لكن سرعان ما تبدأ حقيقة أخرى في الظهور على السطح.

وشارك في لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية، المخرج البريطاني بن شاروك، والممثل المصري كريم قاسم، والناقدة الفرنسية هدى إبراهيم.

وتمنح لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية الجوائز التالية: جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم وتمنح للمخرج، وجائزة فتحي فرج (جائزة لجنة التحكيم الخاصة).