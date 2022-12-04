«التموين»: رسائل نصية بالسلع المنصرفة للمستحقين بكفر الشيخ 15 ديسمبر

كشف مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تجربة إرسال رسالة نصية عبر الهاتف لصاحب بطاقة التموين بكمية السلع التموينية التي جرى صرفها له من منفذ البقال التمويني، سيتم تنفيذها منتصف شهر ديسمبر الجاري في محافظة كفر الشيخ.

إرسال بيان بمقررات التموين لأصحاب البطاقات

وتابع المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن أصحاب البطاقات التموينية في محافظة كفر الشيخ، الذين سيقومون بصرف المقررات التموينية المخصصة لهم بداية من يوم 15 ديسمبر الجاري وحتى نهاية الشهر، سيستلمون رسالة نصية عبر الهاتف المحمول المسجل على بطاقة التموين للأسرة مدون فيها تفاصيل ما حصلت عليها الأسرة من البقال من السلع الأساسية المخصصة لها وقيمة الدعم التمويني المدرج للبطاقة.

يأتي ذلك بعد نجاح تجربة إرسال بيان السلع المصروفة لصاحب بطاقة التموين في عدد 8 محافظات، هم «الأقصر، وبورسعيد، والشرقية، والمنوفية، والإسماعيلية، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء»، إذ تنضم محافظة كفر الشيخ للتجربة بعد 11 يوما.

محتوى رسالة الهاتف عن السلع التموينية

وتحتوي الرسالة النصية التي ترسلها وزارة التموين والتجارة الداخلية من الرقم 9136 على الهاتف المحمول لصاحب بطاقة التموين، على عدد السلع المصروفة لها من السكر والزيت والأرز والمكرونة والسلع الأخرى، وقيمة الدعم المخصص للبطاقة.