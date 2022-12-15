وزير خارجية الأمريكي يؤكد أهمية دور مصر لضمان الاستقرار الإقليمي

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أهمية الدور الاستراتيجي الذي تلعبه مصر لضمان الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.

دعم الشراكة الاستراتيجية مع مصر

وشدد وزير الخارجية الأمريكي- خلال المباحثات التي أجراها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قمة القادة ضمن فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية، التي تختتم أعمالها، اليوم الخميس، في واشنطن، على التزام الولايات المتحدة بدعم الشراكة الاستراتيجية مع مصر في مختلف المجالات.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكين أعرب عن تقدير بلاده لما تحققه مصر من تقدم ملموس على صعيد دعم الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وهو ما جسدته عمليات الإفراج التي تمت مؤخرا في مصر، معتبرا أن ما تحققه مصر من تقدم في هذا الملف يعزز بصورة أكبر العلاقات المصرية الأمريكية.

إشادة بالعلاقات الأمريكية المصرية

وأشاد بعلاقات التعاون الأمريكية المصرية الممتدة منذ عقود على صعيد علاقات التعاون الدفاعي، كما أعرب عن سعادة الولايات المتحدة الكبير، بما حققته مصر من نجاح في تنظيم واستضافة قمة التغير المناخي الشهر الماضي.