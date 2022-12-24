جيران قاتل زوجته بالقليوبية: صلى الفجر معانا ومكانش باين عليه حاجة

شهدت منطقة شارع الرشاح بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، جريمة قتل أسرية بعد أن طعن مبيض محارة زوجته في رقبتها، طعنةً أودت بحياتها في الحال خلال مشاجرة نشبت بينهما داخل منزلهما بالمنطقة، فيما جرى نقل الجثة إلى المستشفى وتولت أجهزة التحقيق وأمرت بحبس المتهم والتصريح بدفن جثة المجني عليها.

المتهم صلى الفجر دون أن يظهر عليه شيء

كشف عدد من شهود العيان بالمنطقة عن تفاصيل الواقعة لـ«االوطن»، موضحين أنه في يوم الواقعة كان المتهم يصلي معهم الفجر، ولم تظهر عليه أي علامات تدل على قتله لزوجته، مؤكدين أن الزوج منذ انتقاله للعيش في تلك المنطقة ولا أحد يعلم عنه أي شيء، غير أنه في حاله ولا يسبب أي مشاكل.

مشاجرات بين المتهم والمجني عليها

وأضاف شهود العيان أنهم سمعوا بعض المناوشات بأصوات عالية بين الزوج وزوجته، ولم يكن أحد يتوقع أنه سيقتلها، موضحين أنهم بعد صلاة الفجر فوجئوا بحضور رجال الشرطة واصطحاب الزوج بتهمة قتل زوجته.

وأشار شهود العيان لـ«الوطن» أن الزوج من الصعيد، ويستأجر الشقة منذ أشهر، وأنه معهود عنه أنه في حاله لا يكلم أحدًا ولا أحد يعلم شيئًا عنه، وأنهم كانوا لا يرون الزوجة إلا نادرًا، ولم تكن لها أي علاقات تربطها بسيدات أو أهالي المنطقة.

تفاصيل قتل ربة منزل علي يد زوجها بالخصوص

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من قسم شرطة الخصوص، بورود بلاغ بوجود جثة بها ذبح بالرقبة بمنطقة شارع الرشاح بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة ربة منزل، تبلغ 38 سنة، على يد زوجها، مبيض محارة، 39 سنة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها بذبحها من رقبتها حتى فارقت الحياة.

جرى التحفظ على المتهم، وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق

وقال احمد داود المحامي لـ«الوطن» إن المتهم قد يواجه عقوبة الإعدام شنقا في حالة إحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات مع سبق الإصرار والترصد، وفي حالة اعتبار الواقعة ضرب أفضى إلى الموت يتم خفض العقوبة إلى السجن.